Elever samler flere tons hjælp ind til Ukraine

19-årige Anneli Winther har taget en tur til Aalborg Handelsgymnasium for at fylde bilen med masker, håndsprit og dragter.

- Jeg synes, det er virkelig fedt, at vi får denne her mulighed. Det er noget, som man gerne vil støtte op om, men som privat person kan det være svært at vide, hvor man skal starte, siger hun og tilføjer:

- At vi har gjort det sammen som klasse, det skaber også en form for sammenhold.

Sendes til felthospitaler

Det er den NGO'en Together For You, som står for transporten af værnemidlerne til Ukraine. Indtil da er det lagret i garagen hos elevernes underviser, Henrik Frølich.



- Det, vi har samlet ind på en dag, er helt vanvittigt. Skoler er ved at skille sig af med de her ting af uvidenhed, men der er andre, som har brug for det, siger Henrik Frølich.