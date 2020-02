Efter kritik af byggerod i bydel: - Der kan være sket en smutter

- Det er sørgeligt, når man gerne vil have folk til at flytte ind, og det er en ny, fed bygning. Men så gør man det bare ikke færdigt.

Sådan lød det i går fra en af beboerne i Gellerup, Christian Jakobsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg skal sende et klart signal til brabrand Boligforening, om at de skal få ryddet op. Gert Bjerregaard (V)

Han mener nemlig ikke, det kan være rigtigt, at Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening forsøger at lokke nye familier til at flytte ind i lækre, nyrenoverede lejligheder i området, når der stadig er byggerod og containere fra gamle byggeprojekter, der aldrig er blevet færdige.

- Det kræver så lidt. Vis borgerne herude en smule respekt og få gjort tingene færdige herude, siger Christian Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og nu bakkes han op af byrådspolitiker og medlem af teknisk udvalg i Aarhus Kommune, Gert Bjerregaard (V):

- Jeg skal sende et klart signal til brabrand Boligforening, om at de skal få ryddet op. Det har vi behov for, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Byggerodet stammer fra arbejdet med den milliarddyre helhedsplan, der ellers skulle gøre Gellerup til en mere attraktiv bydel.

- Vi vil gerne tiltrække nye borgere til Gellerup, og så skal vi også have tingene til at se ordentlige ud og være afsluttet, siger Gert Bjerregaard.

Men indtil videre køber beboer Christian Jakobsen ikke det argument. Det er nemlig ham, der dagligt skal se på byggerod og ufærdige projekter.

- De har en drøm om, at Brabrand og helhedsplan Gellerup skulle gøre, at det bliver attraktivt at bo herude, og det her er i hvert fald en anden form for attraktiv, end jeg vil bruge, siger han.

Efter kritik: Boligforening kalder det 'en smutter'

Med den nylige kritik fra både beboere i området og fra politisk side, melder Brabrand Boligforening nu, at de vil gå ind i kampen for at rydde op.

- Gellerup har været en byggeplads i fem år, og vi rydder løbende op der, hvor der har været byggerier. Men der kan være sket en smutter, og ligger der en bunke paller, så skal det selvfølgelig ryddes op, siger Keld Laursen, formand for Brabrand Boligforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men parkeringsområdet foran boligblokkene bliver der ikke gjort noget ved, da grunden er solgt til en privat aktør, der vil bygge rækkehuse.

- Der kommer en helt ny indkørsel til den parkeringsplads, men den kommer først, når vi på et tidspunkt er gået i gang med det private boligbyggeri, siger Keld Laursen og fortsætter:

- Indtil da vil vi gå i dialog med beboerne og se, om vi kan få løst situationen.

Det er affaldscontainere og byggerod som dette, beboerne i Gellerup ikke er tilfredse med.