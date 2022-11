Efter Ã¥relang kamp med forsikringen bor familie pÃ¥ 5 pÃ¥ 40 kvadratmeter

Hvis han havde haft overskuddet, ville Michael Warrer Larsen gerne have fortsat kampen med forsikringsselskabet for at få dem til at betale for hele omfangsdrænet, men hensynet til familien har vejet højere.

- Man er nødsaget til at klippen en hæl og hugge en tå og acceptere noget, man ikke nødvendigvis er villig til at acceptere, fordi jeg synes ikke, jeg kan byde mine børn det her, siger han.

Kunne have stoppet efter tre måneder

Hos Lærerstandens Brandforsikring kan de ikke genkende billedet af dem selv som Goliat.

- Det er bestemt ikke sådan, vi gerne vil opfattes. Det er superærgerligt, når vi har en sag som den her, hvor vi har et medlem, der sidder med en opfattelse af, at de ikke har fået det, de er berettiget til, siger Anne Marie Kirkegaard, der er skadechef i LB Forsikring, til TV2 ØSTJYLLAND.

Set fra forsikringsselskabets synsvinkel, så har sagen kørt helt efter bogen – og endda mere til.

- Vi kunne godt have stoppet sagen allerede efter de tre måneder. Der er vi faktisk færdige med at reparere den kloakskade, som bliver anmeldt. Så hele det efterfølgende forløb, det har i virkeligheden været vores forsøg på at komme den lille tvivl, der har været hos vores medlem, medlemmet til gode, siger skadechefen.

Den lille tvivl, som Anne Marie Kirkegaard nævner, går ud på, at der har været mistanke om, at der under udbedring af kloakskaden er sket skade på husets indvendige dræn. Det fremgår af et forlig, som parret har indgået med forsikringsselskabet.

Det er i det forlig, forsikringen indvilger i at betale for halvdelen af det udvendige dræn, som lige nu er ved at blive udført på huset.