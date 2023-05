Dø! Dø! Dø! Nu kan læger selv opleve, hvordan en psykose føles

Men med VR-briller kan lægefagligt personale og studerende få en smagsprøve på, hvordan det er at være i for eksempel en psykose, og dermed få nemmere ved at forstå patienterne.

Meningen er nemlig, at det skal give en anden forståelse, end lægerne kan få ved at læse i en bog.

Med VR-brillerne får studerende og nyuddannede læger muligheden for at forstå patienterne bedre.

- At kunne lave de her visuelle, mere sanselige skildringer af, hvad det vil sige at arbejde i psykiatrien eller være patient. Det er det, man med VR-formatet har fået en unik mulighed for at kombinere, siger Kamilla Pedersen, der er medicinsk uddannelsesforsker på Aarhus Universitet og har været med til at udvikle konceptet.

Ida Hansen havde også en oplevelse af, at hun kom nærmere på en forståelse af patienterne efter at have forsøgt sig med VR-brillerne.

- Det bringer en anden dimension til at kunne forstå patienterne, selvom vi aldrig kommer til at forstå dem 100 procent, siger den nyuddannede læge.

Det er også muligt at opleve situationerne fra lægens side med VR-brillerne.