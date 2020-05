Det vælter ind med frivillige, der vil hjælpe børnene

Mandag var første dag tilbage på kontoret for de frivillige hos Børnetelefonen i Aarhus. Og der mangler ikke hjælp til børn med bekymringer.

Siden Børns Vilkår i november sidste år startede Børnetelefonen op i Aarhus og gik på frivillig-jagt, er det væltet ind med tilmeldinger. Det betyder, at de frivillige nu må stå på venteliste for at komme til.

Læs også Børnetelefonen åbner i Aarhus - skal være jysk centrum

Da afdelingen åbnede i november håbede de på 150 frivillige inden 2023, men allerede nu har man nået det mål.

Joe Hansen synes, det er en god følelse at være frivillig - og så får han nogle erfaringer med, som han kan bruge i sit daglige arbejde som pædagog på Mårslet Skole.

En af de nye er Joe Hansen. Til daglig arbejder han som pædagog, og i januar begyndte han så på Børnetelefonen.

- Jeg havde altid i kraft af mit arbejde været bevidst om Børnetelefonen. Efter det kom til Aarhus, tænkte jeg, at det skulle jeg da søge ind til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

220.000 henvendelser fra børn

Alle frivillige har en børnefaglig baggrund som eksempelvis lærer, pædagog eller psykolog.

Sidste år havde børnetelefonen omkring 220.000 henvendelser, men kun 55.000 samtaler. Målet er dog at kunne hjælpe alle de børn, der har brug for det.

Signe Lund Juhler er overvældet over de mange frivillige, der er kommet til på bare et halvt år.

Allerhelst vil vi jo svare alle de børn, der ringer ind, så der ikke er nogen, der ringer forgæves og ikke får hjælp. Signe Lund Juhler, Afdelingsleder, Børns Vilkår, Aarhus

- Efterhånden, som vi får trænet de frivillige op, så vil vi kunne udvide åbningstiden. Det betyder, vi kan tage endnu flere opkald. Allerhelst vil vi jo svare alle de børn, der ringer ind, så der ikke er nogen, der ringer forgæves og ikke får hjælp, siger Signe Lund Juhler, der er afdelingsleder hos Børns Vilkår i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Børnetelefonens frivillige har indtil mandag rådgivet børn hjemmefra, men nu er de altså tilbage på kontoret.

Læs også Corona i børnehøjde – syv spørgsmål stillet til Børnetelefonen

Selvom Børnetelefonen lige nu vælter sig i frivillige, siger de alligevel ikke nej til flere henvendelser.