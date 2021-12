DBU-chef om Nadia Nadims Qatar-tur: Hun har ikke været udsendt for os

- Så Nadia Nadims tur til Qatar ændrer ikke noget på DBU's holdning, og hvor meget vi arbejder på at skabe forandringer dernede.

- Jeg har ikke haft mulighed for at snakke med Nadia Nadim, efter hun har været i Qatar. Jeg aner ikke, hvad hun har foretaget sig dernede. Det må I spørge Nadia Nadim om. Hun har ikke været udsendt for DBU, siger Jakob Jensen.

Roser Qatar

Styret i Qatar har tætte bånd til Taliban, som tidligere på året overtog magten i Afghanistan, og den forbindelse har også fået flere til at undre sig over Nadia Nadims besøg. Som barn flygtede Nadim fra Afghanistan til Danmark, efter at Taliban havde slået hendes far ihjel.

I en video, som Nadim har delt på sociale medier, roser hun Qatar for at hjælpe folk i nød, efter at landet i forbindelse med Talibans magtovertagelse i Afghanistan tidligere på året har taget imod flygtninge.