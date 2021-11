Cyklist ramt af bildør – nu er hun indlagt på sygehuset

I samme øjeblik, den 63-årige kvinde kom cyklende forbi, åbnede manden sin bildør. Kvinden ramte ind i bildøren, væltede ned på asfalten og slog sit hoved så alvorligt, at hun hurtigt blev kørt på hospitalet, hvor hun nu er indlagt.

Bilist er sigtet

Kvinden er nu indlagt på sygehuset, hvor hun er i kritisk tilstand.

Den 30-årige blev sigtet for ikke at have været opmærksom nok, da han åbnede bildøren.

- Vi sendte en patruljevogn derud. Ifølge betjentenes rapport derfra bar kvinden cykelhjelm, siger kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Uheldet skete klokken 15.40.