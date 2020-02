Cykeldemonstration vil have færre biler i centrum

Omkring 50 cyklister var mødt frem ved Domkirken i Aarhus søndag formiddag for at demonstrere for færre biler i centrum.

Solen stod højt og himlen var blå. Vejret var perfekt til søndagens månedlige cykeldemonstration for et renere Aarhus.

Omkring 50 cyklister var mødt op. Med røde bannere, balloner og musik gik turen søndag formiddag fra Domkirken i hjertet af Aarhus.

Inge Fryland var med for første gang og det var der en klar årsag til:

- Jeg er vild med at cykle og synes at mange flere skulle cykle. Og så vil jeg have bilerne ud af byen. Byen egner sig ikke rigtigt til biler, synes jeg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ny bevægelse: Søndagen skal være bilfri i Aarhus

- I år har vi ikke haft vinter. Vi har i stedet haft regntid. Så klimaet er jo påvirket på en eller anden måde og så skal vi gøre noget, forklarer hun.

Cyklisterne mødes en søndag om måneden for at sætte fokus på ønsket om færre biler i midtbyen.

Mindre støj og fare

Cykeldemonstranterne har demonstreret en søndag om måneden siden efteråret og arrangørerne håber på, at få endnu flere op på jernhesten. Ikke kun for klimaets skyld, men også for byens.

- Det handler i høj grad om, at cyklen er et transportmiddel, der ikke udleder CO2, støjer eller er ligeså farlig for sine omgivelser som biler. Derfor vil vi gerne have flere cykelgader ligesom i Mejlgade, lyder det fra Mads Grotian, der en af arrangørerne.

Læs også Nu kan supercykelstier blive en realitet i hele Østjylland

Både han og Inge Fryland, der var med for første gang håber, at den faste cykeldemonstration om søndagen vil vokse sig større og måske blive så stor som demonstrationerne i San Fransisco, hvor flere hundrede efter sigende fylder gaderne i cykeldemonstration.

- Vi skal have det her til at brede sig, så flere hundrede er med næste gang, siger Inge Fryland.