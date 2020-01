Nu kan supercykelstier blive en realitet i hele Østjylland

Ni østjyske kommuner ser netop nu på muligheden for et net af supercykelstier, så man slipper for at cykle i vejkanten.

Tager man en tur på jernhesten, er det både godt for sundheden, for klimaet og for pengepungen, hvis alternativet er bil eller offentlig transport.

Vi skal bare i gang med det her, og det kan kun gå for langsomt. Claus Leick, SF

Og netop derfor er ni østjyske kommuner og Region Midtjylland nu gået i gang med at kigge nærmere på mulighederne for at oprette et helt netværk at supercykelstier, der skal strække sig rundt i Østjylland - også på tværs af kommunegrænser.

- I dag tænker alle kun på sin egen kommune, men ikke på, hvordan man forbinder cykelstier med nabokommunen. Men dem, der cykler, er jo ligeglade med kommunegrænserne, siger Claus Leick (SF), formand for miljø- og planudvalget i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er Skanderborg Kommune, der har inviteret Region Midtjylland samt Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Randers, Silkeborg, Aarhus, Odder og Horsens kommuner til at være med i etableringen af supercykelsti-projektet. Og allerede nu har de sammen nedsat en hurtiggruppe, der skal undersøge mulighederne.

- Det kræver et forarbejde for, hvordan man kan organisere det, når projektet strækker sig ud over kommunegrænserne. Vi skal bare i gang med det her, og det kan kun gå for langsomt, siger Claus Leick.

Ideen om en supercykelsti på tværs af kommunegrænser er ikke helt fremmed. Østjylland kan nemlig trække på erfaring fra Sjælland, hvor 27 kommuner kommuner og Region Hovedstaden, hvor den første supercykelsti åbnede i 2012.

- Erfaringerne fra København viser, at det kan give mening at kigge på cykelstierne, som de er i dag, for så kan det være, man kan forbinde nogen af dem, siger Claus Leick.

Så snart de første planer ligger klar, kan kommunerne begynde at søge finansiering til projektet gennem puljer og offentlig støtte. Og ifølge udvalgsformanden kan etableringen af supercykelstisystemet være en besparelse i den lange ende:

- Fordelene er selvfølgelig, at vi sparer CO2, vi sparer trængsel på vejene, og vi får sundere borgere. Der er en helt masse planlægning i det her, som ligger langt ude, men der er et klart potentiale, siger Claus Leick.