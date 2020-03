Chok midt i succesen - Sidste afsnit af 'Det Skal Nok Gå'

Så er vi nået til sidste afsnit af 'Det Skal Nok Gå' - vores serie om Aarhus Fremad

Her kommer vi endnu tættere på de unikke bånd der er mellem spillerne og træneren på Riisvangen, og så sejrer Fremad stort i lokalbraget mod Brabrand. Men bedst som alt ser ud til at gå op i en højere enhed, så falder der en bombe i Aarhus Fremad. Hvordan skal klubben klare sig her i foråret?

Det Skal Nok Gå - Episode 5: Når træneren har spilleren som frisør

