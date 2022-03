Bygninger lyser grønt: Har du også undret dig?

Domkirken, ARoS, Ringgadebroen, Musikhuset og andre vartegn i Aarhus er tirsdag klædt i grønt lyst.

Det er de i forbindelse med Greenlight Aarhus, der er et bæredygtigt by-event, der løber over flere dage og sætter fokus på bæredygtig udvikling i Aarhus.

- Hele Greenlight handler om, at byen samles om at inspirere og motivere hinanden til at leve mere bæredygtigt, så vi samlet set kommer i en mere bæredygtig retning, siger Tina Thomsen, stifter og formand, Greenlight.