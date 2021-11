Bundsgaard færdig som formand for kommunerne

Et formandsskifte ser ud til at være på vej i Kommunernes Landsforening (KL), som er interesseorganisation for landets 98 kommuner.

De Radikale vil nemlig bruge sit afgørende mandat i KL's bestyrelse til at pege på Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), som ny formand.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse ifølge det politiske medie Altinget.