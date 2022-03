Bryggeri får kritik for ølstafet-reklame

Problemer med slogans

Alkoholreklamenævnet har i denne sag vurderet, at der sker en direkte kobling mellem aktiv sportsudøvelse og indtag af alkohol, hvilket er at overtræde reglerne for markedsføring af alkohol.

Alkoholreklamenævnet har i deres afgørelse lagt vægt på, at der i markedsføringsmaterialet står, at "Beermile kombinerer løb og øl på den fede måde", og at "de grundlæggende elementer er: fire Mikkeller øl og fire omgange af 400 meter".

Ifølge Alkoholklagenævnet anvendte Mikkeller også et billede af en løber sammen med Mikkeller-øl, som en del af promoveringen.