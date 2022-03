Hevet op af glemmebogen: Beboere frygter omstridt opholdssted

Men skal de unge ikke være et sted?

- Jo, det skal de da, men hvorfor skal det være i vores lille samfund, hvor vi har to opholdssteder i forvejen? Det må da også være bedst for de unge, at de bor langt fra ting, der kan friste dem

Også formanden for Voldum Lokalråd, Holger Bjerregaard, mener, at placeringen er helt galt på den.

- Det er jo ikke, fordi vi ikke vil de unge mennesker, men det er det tredje sted, og det er placeringen. Socialpædagogerne forstår heller ikke, at de vil herind til byen. De skal være et sted, og det her er det forkerte sted, siger formanden til TV2 ØSTJYLLAND.

De henviser begge til de to opholdssteder, der i forvejen ligger uden for byen.