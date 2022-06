Blækket er knap tørt - nu vil partier straffe vanvidskørsel hårdere

Ifølge Det Konservative Folkeparti, som er med i den seneste aftale fra 2021, kalder det på endnu hårdere straffe end dem, aftalen dengang gav domstolene mulighed for at give.

- Da vi vedtog pakken, var det fordi, vi mente, at det var det rigtige på det givne tidspunkt. Nu kan vi se, at der tilsyneladende skal mere til. Og derfor mener jeg, vi som politikere skal være klar til at justere allerede nu, siger retsordfører for Det Konservative Folkeparti, Britt Bager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det Konservative Folkeparti går efter at få indført en såkaldt 'normalstraf', som der for eksempel også indført i forhold til voldtægter.

Det betyder i praksis, at man indskrænker domstolenes mulighed for skøn i den enkelte sag, fordi der er et politisk ønske om en given straflængde.

Massive stramninger - men ikke nok

Det var den 1. marts, den seneste aftale om initiativer mod vanvidsbilisme trådte i kraft.