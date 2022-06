Afsløring: Dømt vanvidsbilist har kriminel løbebane bag sig

Mohamad Tarek Younes trak efterfølgende sin udtalelse tilbage. Men godt et halvt år efter blev han anholdt i sagen om påkørslen af Stefan Nymann.

- Det er bekymrende, og derfor er det vigtigt, at vi får fokus på det, siger Jakob Søgaard Clausen.

Han undrer sig også over, at Mohamad Tarek Younes kunne være på fri fod, når der lå så mange sigtelser på ham op til dagen, hvor han ramte betjenten under en politijagt.

- Folk, der begår gentagne lovovertrædelser, skal ikke færdes frit i vores samfund. I Dansk Folkeparti synes vi, at man skal have hårde og konsekvente straffe, og det tyder det på, at der ikke har været tale om her. Vores retssystem skal være noget mere hurtigt, effektivt og konsekvent i forhold til at sikre, at de lovovertrædelser, man bliver sigtet for, kommer for retten, så man ikke samler til bunke, som det er sket her, siger han.

Svære psykiske og fysiske mén

TV2 ØSTJYLLAND har forelagt artiklens oplysninger for Mohamad Tarek Younes gennem hans forsvarer, Tobias Engby.



Han oplyser, at han ikke har indsigt i de tidligere sager, som TV2 ØSTJYLLAND skriver om.

De har endnu ikke besluttet, om de vil anke dommen, men den 21-årige aarhusianer har gennem hele sagen nægtet sig skyldig i flertallet af de forhold, han var tiltalt for.

Under retssagen forklarede Mohamad Tarek Younes, at han aldrig så Stefan Nymann og først efterfølgende fandt ud af, at han havde ramt en betjent under flugten.