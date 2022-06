Hustru til påkørt betjent: - Jeg forholder mig ikke til gerningsmanden

Da dommen over den 21-årige vanvidsbilist fredag faldt, blev der samtidig sat et punktum for den invalidere betjent Stefan Nymann og hans kone, Gitte.

Hun har fulgt sagen fra retslokalet i Aarhus, hvor gerningsmanden har siddet på anklagebænken. Alligevel er det hverken had eller bitterhed, der har fyldt hos Gitte Nymann.

- Jeg forholder mig ikke til gerningsmanden. Det har været givende for mig at være der under retssagen for at få et indblik i, hvad der skete den dag, siger hun.