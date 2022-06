40.000 gæster ventes til koncert - spærrer flere veje

Selvom mange af disse kommer med bus og tog, skal der også findes plads til deres parkerede biler.

- Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har en kæmpestor parkeringsplads ved væddeløbsbanen, hvor der kan holde rigtig mange, lyder det fra kommunikationschefen.

En god portion tålmodighed

Områdets beboere blev adviseret med et brev i postkassen med information om Rammstein-koncerten og Thomas Helmig forrige weekend.

- Vi fortæller dem, at de skal have tålmodighed, men der er ingen negative tilbagemeldinger, de er bare glade for at få informationen. Og så er naboerne jo klar over, at der tit sker ting, siger Søren Højlund Carlsen.

Koncerten er corona-udskudt fra sidste år til i år. Også for et par weekender siden lagde stadionet græs til en koncert, da Aarhus-koryfæet Thomas Helmig afholdt sin første stadionkoncert nogensinde.

Bandets sidste koncert i Tyskland på touren var i Düsseldorf: