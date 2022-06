Helmig før koncert: - Vi trykker pedalen helt i bund

Den århusianske borger

Og så tilbage til det med popkongen. For det er et navn, der forbindes med Thomas Helmig. Danmarks Popkonge. Hvordan har han det egentligt med det - også set i lyset af, at landets dronning for nylig var i Aarhus?

- Det er ikke noget, jeg har noget med at gøre. Jeg synes, vi har en glimrende dronning, så vi behøver ikke en konge, og slet ikke en popkonge, siger han og slår en stor latter op.

- Jeg har det fint med at være en århusiansk borger - det er rigeligt for mig, tilføjer han.

Den Århusianske Borger, som til oktober fylder 58 år, går på scenen klokken 20.