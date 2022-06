I Aarhus V betyder grøn mand ikke, at det er sikkert at krydse vejen

I kommunen er der dog en ide om, at der kan opsættes såkaldte rødkørselskameraer, der automatisk fotograferer bilister, der kører over for rødt.

Krydset blev som et af to farlige kryds i Aarhus nævnt, da Vejdirektoratet i sommeren 2021 meddelte, at man ville indsamle erfaringer med de nye kameraer. Men indtil videre er ingen sat op.

Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold (S), siger, at bolden er hos Rigspolitiet, og slår desuden fast, at processen er gået for langsomt.

- Jeg tror, at det desværre er de helt hårde magtmidler, der virker. Det er et tilstedeværende politi med bødeblokken fremme, men også fængselsstraffe og konfiskation af biler og den slags. Det er det eneste, tror jeg, vanvidsbilisterne responderer på, siger rådmanden og tilføjer, at det er en mindre gruppe bilister, det reelt handler om.

- De er desværre en lille smule uden for pædagogisk rækkevidde.