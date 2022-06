Nu taler politiet - betjente tilbudt psykolog efter påkørsel

Tilbudt psykologbistand

Politidirektøren fortæller videre, at der har ligget en stor arbejdsgiveropgave i at tage hånd om betjentens kolleger efter ulykken.

- Så gør vi selvfølgelig rigtig meget for at håndtere vores personale, for hvem sådan en sag her også har en kæmpe, kæmpe betydning omkring utryghed og bekymringer for dels, hvad der kan ske, når man bliver sendt på gaden, men også, hvad der sker med deres gode kollega, siger Kirsten Dyrman.

Hun fortsætter:

- Vi taler med vores ansatte om hændelsen og om, hvad der kan ske, når man bliver sendt på gaden. Så kan situationen pludselig udvikle sig på et splitsekund. Vi tilbyder psykologbistand til dem, der har behov for det, og så prøver vi i det hele taget - både ledere og alle andre medarbejdere, politiforeningen og alle, der har andele i det arbejde, vi udfører i Østjyllands Politi - at vi er til stede, så vi kan tale om tingene og finde tilbage til normalen igen.

Betjent invalideret

Ulykken skete den 18. juni 2021. Her blev betjenten Stefan Nymann ramt, imens han var i færd med lægge sømmåtter ud for at stoppe netop Mohamad Tarek Younes under en politijagt.

Påkørslen resulterede i, at den nu 32-årige politibetjent blev lagt i koma og var i livsfare i en periode på cirka en måned.