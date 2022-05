Barndomsven til dræbt 21-årig: Hårdt at se video af skud

Han understreger, at selvom han bor midt i Gellerupparken, har han aldrig haft noget med "problematikkerne" - som han kalder det - at gøre.

- Jeg har aldrig før skænket det en tanke, hvor jeg bor, men da ramte det.

Satte masser af tanker i gang

Frigivelsen af videoen torsdag satte masser af tanker i gang hos Mohammed Aamer Sawid, da han efter overvejelserne alligevel valgte at se den.

- Jeg blev meget rystet og frustreret. Og gjorde mig en masse tanker om den her person. Jeg prøvede at sætte mig ind i hans situation og hvem han er, men det eneste jeg kunne sige var, at det må være en person uden empati. Han virkede ikke til at reagere på situationen. Han står bare med et våben og skyder ud. Jeg tror, vi har at gøre med en mand, som ikke har nogen følelser, siger han om reaktionen på at se videoen.

Han er bange for, at delingen af overvågningsbillederne ikke kommer til at gøre så meget gavn i efterforskningen.