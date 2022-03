Naboer er utrygge efter drab

- Nu kommer jeg gående med min barnevogn, og jeg kan ikke lade være med at tænke, bare der ikke sker noget, og hvad er det for nogle typer, der er i nærheden, siger hun.



Flere beboere har ikke ønsket at stille op til interview til TV2 ØSTJYLLAND, fordi de er for rystede over det uhyggelige drab.



Mobil politistation i Viby

Efter drabet har Østjyllands Politi skærpet patruljeringen i området omkring Rosenhøj.