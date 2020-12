Arkitekt ærgrer sig: Historisk købmandsgård står foran nedrivning

Ok med nedrivning, men ikke af hvad som helst



I stedet for en nedrivning ser Bue Beck meget hellere, at den gamle købmandsgård bliver bragt i en bedre stand.

Er det ikke bare et vilkår i en stor by, at noget må rives ned for at give plads til noget nyt?



- Indimellem er vi nødt til at rive noget ned, men vi skal udvælge de ting, vi river ned. Det skulle jo gerne være det, der ikke er særlig godt. Vi skal ikke ødelægge det, der fortæller en ordentlig historie om vores by, siger han.



En restaurering af bygningen ligger altså ikke i planerne, for som det ser ud lige nu, står købmandsgården til at lade livet.

Vi ville her på TV2 ØSTJYLLAND i dag, tirsdag, gerne have talt med et af de medlemmer af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, som har stemt for lokalplanen. De har enten takket nej, eller er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.