Antallet af coronasmittede i Aarhus stiger og vækker bekymring

Udviklingen i antallet af coronasmittede i Aarhus vækker bekymring blandt eksperter og sundhedsmyndigheder.

Hen over weekenden er 50 personer konstateret smittet i Aarhus ud af 207 på landsplan.

De mange nye tilfælde giver ifølge Lars Østergaard, ledende overlæge på afdelingen for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, grund til ekstra bekymring.

- Ja, det synes jeg. Det er en meget kraftig stigning, vi ser på meget kort tid. Og det er også i starten af sådan en opblomstring, at man kan få den største effekt ved at sikre, at det lukkes ned igen hurtigt, siger Lars Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Østergaard opfordrer til, at man husker de gode råd om afstand og hygiejne, som nogle måske er begyndt at glemme.

Årsag til smittespredning undersøges

Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporing i Danmark, har også noteret sig udviklingen i Aarhus.

- Vi er meget bevidst om det, der sker i Aarhus, og i disse timer er folkene i styrelsen i gang med at klarlægge, om der er tale om en isoleret gruppe i Aarhus, eller om det er mere spredt, siger Anette Lykke Petri, konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, til DR.

Læs også Østjysk fodboldhold ramt af corona på international fodboldlejr

For nyligt fejrede omkring 1000 AGF-fans på Rådhuspladsen i Aarhus, at klubben fik bronze i 3F Superligaen, men det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt den begivenhed er medvirkende til det stigende smittetal i byen, understreger Styrelsen for Patientsikkerhed over for DR.

- Det er muligt, at sådan et superspreder-event har været en af de medvirkende faktorer, men det, vi kan se af vores tal, er, at stigningen er sket både hos mænd, kvinder og børn. Så det er nok en mere generel tendens til en stigning, end det man blot kan finde ved nogle superspreder-events, siger Lars Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Stigning i flere kommuner

Han fortæller, at det ikke kun er i Aarhus, at der lige nu sker en stigning i antallet af smittede.

- Vi ser en meget stor stigning i Aarhus, men vi ser faktisk en stigning i en lang række af de andre kommuner i Region Midtjylland. I de andre kommuner er der ikke en så stor befolkning og derfor heller ikke så mange, der testes positive, men der sker altså en stigning rundt om i hele regionen i øjeblikket, siger Lars Østergaard.

Læs også Mundbind går som varmt brød efter nye corona-anbefalinger

Ifølge Lokalavisen Aarhus stammer en del af smittetilfældene fra et arrangement på Aarhus Universitet for statskundskabsstuderende. Her er fem indtil videre testet positiv.

Lars Østergaard tror, at den nye stigning primært skyldes, at vi glemmer de mange anbefalinger.

- Vi er måske knap så bevidste om vigtigheden af at holde afstand, have en god håndhygiejne og i øvrigt have en god adfærd som sikrer, at vi ikke spreder smitten.

Sådan bruger du mundbind korrekt Før: Vask hænder eller brug håndsprit Find forsiden. Det er som regel den farvede side Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme Efter: Vask hænder eller brug håndsprit Kilde: Sundhedsstyrelsen

Han opfordrer derfor til, at man husker de gode råd om adfærd, men at man også benytter de nyere tiltag.

- Vi skal gøre alt det, vi selv kan gøre, og her har vi fået to nye tiltag. Brug mundbind, hvis man ikke har mulighed for at holde en ordentlig afstand, og så kan man blive testet. Hvis man ikke er syg, kan man selv booke en tid, og hvis man føler sig syg, skal man ringe til sin læge, som så kan booke en tid til en, siger Lars Østergaard.

Oversigterne herunder dækker over de foreløbige tal for uge 32.