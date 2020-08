Mundbind går som varmt brød efter nye corona-anbefalinger

Fra i dag gælder Sundhedsstyrelsens nyeste anbefaling om brug af mundbind i forbindelse med at forhindre smittespredningen med covid-19.

Styrelsen anbefaler nu, at danskerne bruger mundbind i de situationer i den kollektive trafik, hvor det kan være svært at holde afstand til andre passagerer. Det gælder for eksempel i bus, tog og metro.

Og den nye anbefaling har fået mange østjyder til butikkerne, som lige nu oplever ekstra stor efterspørgsel på mundbindene.

- Vi er nærmest blevet lagt ned. Vi har svært ved at følge med, og det har grossisterne også, men vi prøver på bedste vis, siger Birgitta Bonde, der er farmaceut på Viby Apotek, til TV2 ØSTJYLLAND.

Apoteket har i dag, lørdag, solgt 6000 mundbind, og de har nu udsolgt af de små pakninger, men har stadig store pakninger tilbage.

På Viby Apotek ved Aarhus er der i dag, lørdag, blevet solgt 6000 mundbind.

Kunne godt have solgt flere

Hos Silkeborg Svane og Ørne Apotek melder man om udsolgt af mundbind.

- Vi har solgt omkring 3000 mundbind i dag, men vi kunne godt have solgt flere, fortæller Helle Stubkier, der er daglig leder hos Silkeborg Svane og Ørne Apotek, til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer, at de får nye mundbind på lager igen mandag morgen.

Hun fortæller, at de fleste borgere kommer og køber mundbindene, fordi de skal køre med offentlig transport, men også at flere kommer forbi og køber mundbindene for at have nogen på lager derhjemme.

Kø i butikkerne

Kommunikationschefen hos Matas, Klaus Fridorf, fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at de i går, fredag, oplevde, at salget af mundbindene 'eksploderede fuldstændigt'.

- Vi har solgt omkring 30.000 til 35.000 mundbind i fredags. Der var virkelig run på butikkerne, siger han og tilføjer:

- Der var kø mange steder i butikkerne, for når folk skal på arbejde mandag og køre i bus og tog, så er det jo klart, at de gerne vil have mundbindene, siger han.

Salling Group, der har hovedkontor i Aarhus, sælger mundbind i Føtex, Netto og Bilka, og de bekræfter også overfor TV2 ØSTJYLLAND at kunne mærke mere efterspørgsel end normalt.