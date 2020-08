Østjysk fodboldhold ramt af corona på international fodboldlejr

En fodboldspiller fra FC Skanderborg er konstateret smittet med COVID-19 efter at være kommet hjem fra en fodboldlejr i Tønder i sidste uge.

Dem, der er vurderet til at have været i tæt kontakt med de smittede, er opfordret til at gå i isolation og blive testet. Jens Weinkouff Højmark, formand, F.C. Skanderborg

- I alt er to i klubben konstateret smittet (mandag eftermiddag, red.), siger formand i FC Skanderborg, Jens Weinkouff Højmark, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere af klubbens trupper var med på træningslejren, hvor man spillede kampe mod både danske og udenlandske hold. Ifølge klubbens eget skøn deltog op mod 100 spillere i turneringen.

- Allerede søndag kontakter vi alle deltagere fra træningslejren, hvor vi henviser til myndighedernes retningslinjer. De, der er vurderet til at have været i tæt kontakt med de smittede, er opfordret til at gå i isolation og blive testet, siger formanden.

Blev anbefalet at fortsætte lejr

Flere af klubbens spillere får faktisk allerede i fredags - under træningslejren - besked fra myndighederne om, at de har været i kontakt med en coronasmittet, fordi fire af spillerne har været assistenttrænere på en fodboldskole, hvorfra én person har vist sig at være smittet.

Derfor ringer klubben til myndighedernes corona-hotline, hvor man bliver anbefalet at blive på træningslejren, så længe ingen af spillerne eller folkene omkring dem oplevede symptomer på smitte.

I deres generelle retningslinjer skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, at nære kontakter 'bør iværksætte frivillig selvisolation indtil der foreligger svar på første test- resultat. Hvis testen er negativ kan de afslutte selvisolation og fx tage på arbejde, handle ind mv.'

Samme dag - altså om fredagen - spiller seniorholdet kamp mod tyske Frisia 03. Det bekræfter en Facebookbegivenhed.

Træningslejren fortsætter ugen ud, hvor spillere, trænere og ledere først i går vender hjem til deres respektive bopæle rundt omkring i det østjyske. Samme aften får en af spillerne svar på sin coronatest.

Den er positiv.

- Svarene på de fire tests kommer søndag eftermiddag, hvoraf det ene desværre viser sig at være positivt, siger Jens Weinkouff Højmark.

Styrelse er bekendt med sagen

Han fortæller yderligere, at man herefter først kontaktede Sundhedsstyrelsens corona-hotline, hvor man blev bedt om at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, som herefter tog kontakt til den smittede.

Styrelsen for Patientsikkerhed har over for TV2 ØSTJYLLAND bekræftet, at man er bekendt med sagen og er ved at foretage kontaktopsporing.

Styrelsen udtaler sig i udgangspunktet dog ikke om enkeltsager, og det har derfor ikke været muligt at få klubbens version af hændelsesforløbet bekræftet i første omgang.

