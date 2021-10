Anders W. Berthelsen spiller Bamse i ny film

- Som så mange andre er jeg vokset op med Flemming Bamse Jørgensens musik og stemme. Men hans livshistorie kendte jeg ikke før, og her blev jeg virkelig ramt, udtaler Anders W. Berthelsen.

- Hans kamp for at få lov til at være her og høre til er meget rørende og vedkommende. Og jeg er meget beæret over at få lov til at fortælle hans historie, og jeg går til det med den dybeste respekt, siger han.

Alle optagelser foregår i Aarhus, hvor Flemming Bamse Jørgensen boede hele sit liv.