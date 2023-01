88-årig oldefar dømt for overgreb og krænkelser

Sagen tog sin begyndelse i efteråret 2020, da Østjyllands Politi fik en anmeldelse om en 13-årige pige, der var blevet blufærdighedskrænket af sin oldefar. Han havde befølt pigen flere steder på kroppen uden på tøjet, mens hun var på besøg hos ham.

Episoden var sket måneder forinden, men pigen fortalte først om krænkelsen senere. Det førte til, at manden blev anholdt og sigtet.

I 2021, da sagen ventede på at komme for retten, anmeldte to børnebørn den 88-årige for seksuelle overgreb begået over en længere periode i 1990'erne, hvor de begge var under 12 år gamle.

Det førte til yderligere efterforskning, tiltale og mandag i denne uge blev manden dømt.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Må ikke få besøg af børn

Ved Retten i Aarhus blev den 88-årige mand dømt for at have blufærdighedskrænket sit oldebarn i 2020 og adskillige seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser begået mod børnebørnene. Sidste tilfælde er 1998. Han nægtede sig skyldig i alle anklager.

I visse tilfælde kan man få en mildere dom på grund af alder, men det har ikke været tilfældet i denne sag, siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.

- Retten fandt de forurettedes forklaringer meget troværdige, og den 88-årige blev stort set dømt efter anklageskriftet. Det er ikke usædvanligt, at retten tildeler en mildere straf, hvis den tiltalte har en høj alder, men her var der tale om en så grov sag, at retten alligevel tildelte ham flere års ubetinget fængselsstraf, siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.

Den 88-årige mand er desuden idømt et forbud mod at have børn på besøg i sit hjem.

Han udbad sig betænkningstid i forholdt til at anke dommen.

De to børnebørn er kvinder, der ikke er forældre til den 88-årige mands oldebarn.