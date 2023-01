23-årig fængslet for en stribe af indbrud

En 23-årig mand blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger i Retten i Horsens.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør i eftermiddag mistænkt for adskillige indbrud i blandt andet tre indbrud i private boliger i Horsens samt forsøg på indbrud i en lejlighed.

Det var i forsøget på indbrud i lejligheden, at den 23-årige horsensianer blev anholdt. Her var han i besiddelse af indbrudsværktøj og genstande, der menes at stamme fra de øvrige indbrud.

Den 23-årige nægter forholdene og kærede afgørelsen, oplyser Sydøstjylland Politi.