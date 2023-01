42-årig dømt for brutalt knivoverfald

Legemsangreb af særligt farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder.

Det var ikke småsager, en 42-årig mand ved Retten i Randers tilstod.

Manden erkendte at have taget kvælertag på en 35-årig kvinde og stukket hende tre gange med en kniv. Det udmålte retten til en fængselsstraf på tre og et halvt år.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Da politiet nåede frem til en adresse i Randers NV den aften sidst i oktober 2022, var den 35-årige kvinde i kritisk tilstand, og hun var i risiko for at miste livet, men overlevede.

- Retten har set med stor alvor på den her sag, og derfor er jeg også tilfreds med, at den 42-årige mand nu er blevet idømt en passende og streng straf, udtaler Jakob Beyer, senioranklager hos anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.



Udover det voldsomme overfald blev den 42-årige også dømt for at have ståjlet to nummerplader fra en personbil i Hadsten.

Han har siddet varetægtsfængslet siden overfaldet og forblev bag tremmer efter dommen.

Politiet oplyser ikke noget om motivet eller forløbet op til overfaldet.