2020 slog alle rekorder: Travlhed som aldrig før på genbrugsstationerne

Her på TV2 ØSTJYLLAND har vi tidligere fortalt om corona-travlhed på genbrugsstationer her i det østjyske. Enkelte steder fik det genbrugsstationer til at advare om, at de kan finde på at spørge om at se sygesikringskort for på den måde at sikre, at det kun er kommunens borgere, der bruger dem og ikke for mange 'naboer'. Også lyssignaler har været i spil henover jul og nytår for at regulere antallet af besøgende.

Men det har ikke været nødvendigt i Aarhus Kommune.

- Folk har generelt været rigtig gode til at vise hensyn, siger Lene van der Raad.