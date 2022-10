Mette Frederiksen afviser regering med Radikale

Andre bogstavlege vil Mette Frederiksen ikke kommentere.

- Jeg vil ikke stå og strege partier ud eller det modsatte. Vi går til valg på, at regeringen fortsætter. Eller en bred regering.

- Så siger det sig selv, at en regering med kun Radikale Venstre, det kommer ikke til at ske, siger hun.

Pape og Ellemann afviser

De øvrige statsministerkandidater, Venstres Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives Søren Pape Poulsen, har tirsdag igen pure afvist en regering hen over midten. Begge ønsker en ren borgerlig regering.

Pape kalder tanken om en regering hen over midten for et "fatamorgana", mens Ellemann-Jensen blandt andet siger:

- Jeg mener, at der skal en Venstre-mand for bordenden.

Mette Frederiksen tilføjer, at det vil være "et bemærkelsesværdigt tidspunkt at udskrive valg på".

- Det vil være et usædvanligt tidspunkt at afholde valg på, med det der er sket i Østersøen, og det, der sker i Europa, siger hun og henviser til eksplosionerne i gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 tæt på Bornholm samt krigen i Ukraine.

- Men når det er sådan, at flertallet ønsker det, så er det et vilkår, enhver regering skal arbejde under. Der skal være et flertal for en regering, siger hun om den radikale trussel.