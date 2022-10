Folketingskandidat: Folk brokker sig over regler, de ikke forstår

- Vi er et nyt parti, og vi vil gerne gøre opmærksom på, hvem vi er.

Sådan lyder det fra Lone Glarbo om, hvorfor hun er så ihærdig for at få sat valgplakater op under valgkampen.

Hun har tidligere været byrådsmedlem for Venstre i Favrskov Kommune, men er blevet indlemmet i Danmarksdemokraterne, som hun stiller op for til folketingsvalget.

Men ophængningen går ikke uden ballade, fortæller hun. For flere har stoppet og fortalt hende, at hun hænger sine plakater ulovligt.

- På et tidspunkt stod jeg oppe i en lygtepæl, da en midaldrende kvinde i en bil ruller ned og råber: "De hænger for lavt!"

Der er også en lastbilchauffør, fortæller Lone Glarbo, der er stoppet op og har råbt ad hende, fordi han troede, hun brød reglerne. En anden gang har nogle yngre mænd ifølge kandidaten også irettesat hende.

Lone Glarbo oplever, at rigtig mange borgere kun kender til reglen om, at valgplakater skal hænge i 2,30 meter over jorden.