Jesper fandt 25 ulovlige plakater på en gang

Da TV2 ØSTJYLLAND møder ham torsdag har han allerede hevet 65 plakater ned. Alene på én bro på Hasle Ringvej måtte han fjerne 25 valgplakater, fortæller han.

Jesper Skjødt rykker blandt ud på henvendelser fra borgere, der mener at have set en plakat, der hænger ulovligt. Det kan eksempelvis være fordi, de hænger for tæt på gadeplan.

Han forventer, at han får travlt frem til valget den 1. november. Indtil da er han beskæftiget med at holde øje med valgplakater og rive dem ned, der ikke overholder reglerne.

- Der er lang vej endnu, siger Jesper Skjødt.