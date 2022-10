Mette F. som diktator er for meget for socialdemokrat

Socialdemokraten Thomas Jensen sløjfer nu alt samarbejde med Venstres Kristian Pihl Lorentzen under valgkampen.

Det sker, efter Venstre-manden i lørdags sammenlignede statsminister Mette Frederiksen med Nordkoreas diktator, Kim Jong-un, på et lykkehjul, som Kristian Pihl Lorentzen benytter i sin valgkamp.

- Jeg tager på det kraftigste afstand fra det udfald, som Kristian Pihl Lorentzen har haft overfor statsministeren. Godt nok har han undskyldt. Det manglede bare, men de mildest talt grove udfald er kommet i medierne, og hans udtalelser har høstet likes og opbakning fra folk på de sociale medier, skriver Thomas Jensen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Derfor indstiller jeg øjeblikkeligt det samarbejde her i valgkampen, som jeg havde aftalt med Kristian Pihl Lorentzen.

Thomas Jensen understreger, at han altid er klar til en skarp debat baseret på politik, ideologi og den uenighed, der er imellem politikere.

- Men debatten skal altid tages med ordentlighed, udtaler Thomas Jensen.

- Noget af en overreaktion

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Kristian Pihl Lorentzen (V), der ærgrer sig over sin politikerkollegas reaktion.

- Jeg har også modtaget pressemeddelelsen, og jeg tager den til efterretning, selv om jeg synes, det er noget af en overreaktion, men det må stå for hans regning, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Venstre-manden fortæller, at de to havde aftalt et par besøg ved købmænd og lignende rundt omkring i valgkredsen for at føre valgkamp sammen. Planer, der nu er lagt i graven.

- Det må jeg så leve med, og det går nok også. Jeg har beklaget og undskyldt. Jeg er ikke kendt for at sværte nogen til, så jeg er ked af, det skete, og fejlen blev rettet med det samme. Der er ingen nag fra min side, siger Kristian Pihl Lorentzen.