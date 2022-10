100.000 eller 5.000 kroner: Hvad koster det at blive valgt?

Samme opmærksomhed er hverken Anna Thusgård eller Charlotte Green vant til. For Anna Thusgård er det nemlig første gang, at hun stiller op som folketingskandidat.

- Det er vigtigt, at folk ser mig på valgplakater og flyers, for der er mange, der endnu ikke ved, hvem jeg er, siger Anna Thusgård.

For Charlotte Green har det også høj prioritet at bruge penge på annoncer og valgplakater. Hun stillede op for første gang i 2019, men satser igen på, at et stort budget kan hjælpe hende i retning mod Christiansborg.