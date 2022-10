Kaldt for 'fucking luder', da hun ville hænge valgplakat op

Solen stod flot over Aarhus, da kampen om lygtepælene gik ind lørdag til middag. En perfekt dag til at hænge valgplakater op i bybilledet, men for to unge kampagnefolk blev oplevelsen ødelagt af tilråb, fuckfingre og dytten.

24-årige Ida Christine Bille Christensen er kampagneleder for socialdemokraten Jens Joel.

Lørdag var hun ved at sætte plakater op på Ringvejen i Aarhus, da to personer råbte 'din fucking luder' af hende fra en gangbro.

- Jeg blev helt paf, så jeg reagerede ikke rigtigt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Et andet sted i byen hang Alexander Küster valgplakater op. Han er formand for Socialdemokratiets ungdomsorganisation, i Aarhus Midtby.

Dyttede og rakte fuckfinger