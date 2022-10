Millioner smides i sociale medier under valgkamp

Og netop det at bruge de sociale medier til at føre sin valgkamp på, er en tendens, der er støt stigende, fortæller Jakob Linaa Jensen, der er leder for Center for Internetforskning på Aarhus Universitet.

- Det havde sin spæde start i 2007, da Anders Fogh Rasmussen var på løbetur med alle sine Facebook-venner, siger han og fortsætter:

- I 2011 begyndte det at tage fart, og i 2015 skete det, som vi forskere kalder en professionalisering, altså at man bruger det meget taktisk og meget strategisk.

Han uddyber, at der nu til dags bliver kastet flere millioner kroner i de sociale medier under en valgkamp.

Personaen bag politikeren

Og det er ikke en dum idé, understreger Jakob Linaa Jensen. For mange bruger netop de sociale medier til at finde ud af, hvilken kandidat de skal stemme på. Men alt efter hvilken platform man bruger, er der også mulighed for at hente specielle grupper af vælgere ind.