Charlotte er jublende glad - og rigtig bekymret

Valgets første exitpolls er kommet, og der er store forskydninger i det politiske landskab.

Exitpolls er lavet på baggrund af over 9.000 interviews ved valgstederne, og plejer normalt at give et godt indblik i det endelige valgresultat.

TV2 ØSTJYLLAND følger valget minut for minut. Følg med her.



Det var derfor også et vigtigt øjeblik for de østjyske politikere, der venter på at finde ud af, om de bliver valgt ind.



Både bander og jubler

Socialistisk Folkeparti ser ud til at blive et af de partier, der går frem ved folketingsvalget. De står til at få 9,1 procent af stemmerne.

Men der var ikke kun jubel, da Charlotte Broman Mølbæk hørte resultaterne blev læst op.

For lige foran SF kom Moderaterne ind med 9,3 procent.