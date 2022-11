Efter 20 år er det slut: - Skønt og befriende

Efter over 10 år er det slut.

Mette Hjermind Dencker (DF) har tirsdag sin sidste dag som folketingsmedlem.

Hun har siden 2001 ført valgkamp, hver gang der var folketingsvalg. I første omgang for at hjælpe sin mand, Mikkel Dencker (DF), og siden 2011 for selv at komme ind.

- Det har været en fantastisk og anderledes valgkamp. Det er første gang i over 20 år, at jeg ikke selv har ført valgkamp, og det har været skønt og befriende, fortæller Mette Hjermind Dencker og fortsætter:

- Når jeg har taget beslutningen om at lave noget andet, så er det rart at følge valgkampen fra sidelinjen som en normal borger.



Tager diplomuddannelse

Før Mette Hjermind Dencker officielt stopper, skal hun for sidste gang holde valgfest på Christiansborg.

Her befinder hun sig sammen med resten af Dansk Folkeparti, der i aften ser frem til resultatet med ekstra spænding.