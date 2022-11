Første exitpoll: Nystiftede partier brager ind

Lars Løkke Rasmussen (M) og Inger Støjberg (DD) ser ud til at brage ind i Folketinget med deres nystiftede partier.

Det viser valgstedsmålinger fra DR og TV 2 klokken 20.

I begge valgstedsmålinger står Lars Løkkes parti, Moderaterne, til at få 9,3 procent af stemmerne.

Inger Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, står i DR's valgstedsmåling til 6,9 procent af stemmerne, mens partiet i målingen fra TV 2 ligger til 7,0 procent.

Begge partier ligger således et godt stykke over spærregrænsen på to procent i de første valgstedsmålinger.

De første målinger viser stor tilbagegang for Venstre. Hos TV 2 står V til at gå 13,8 procentpoint tilbage fra 2019-valget. 13,5 hos DR.

Frie Grønne og Kristendemokraterne ender i første valgstedsmålinger under spærregrænsen på to procent og ser ikke ud til at opnå valg.



De Konservative ser ud til at ende under det valgresultat, de fik ved det seneste folketingsvalg i 2019. Partiet står til at få 5,5 procent af stemmerne. Hos TV 2 viser en valgstedsmåling, at de står til 5,7 procent. Ved valget i 2019 fik partiet 6,6 procent af stemmerne.

De Radikales andel af stemmerne ser ud til at blive næsten halveret. Valgstedsmålinger fra DR og TV 2 viser henholdsvis 4,7 og 4,4 mod 8,6 procent ved 2019-valg.



