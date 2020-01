Varm januar - nu kun et spørgsmål om hvor meget rekorden bliver slået

Det er ikke længere et spørgsmål, om vi får den varmeste januar siden 1873. Nu drejer det sig blot om, hvor meget vi slår varmerekorden med.

Til og med fredag er middeltemperaturen for januar 5,5 grader. Dermed er vi på vej mod at slå varmerekorden fra januar 2007, der lyder på 5,0 grader.

Gennemsnittet af sidste syv dage af årets første måned skal ende på blot 3,7 grader for at give Danmark en ny varmerekord.

Læs også Randers' sportsfolk hædret med priser: Her er alle vinderne

På trods af at lidt køligere luft blæser ind over Danmark i den kommende uge, vil det fortsat blive ganske lunt for årstiden med døgnmiddeltemperaturer lige under fem grader.

Ifølge TV 2 VEJRETs beregninger af temperaturen for resten af måneden vil januar ende med en middeltemperatur på 5,4 grader.

Middeltemperatur for januar siden 1874

Foto: Anders Brandt

(Ovenstående foto er en interaktiv grafik. Du kan se den originale version her).

Dermed ser det ifølge prognoserne ud til, at vi slår vi den gamle varmerekord med hele 0,4 grader.

Det er den næsthøjeste margen for de varmerekorder, vi har haft gennem tiderne i januar måned.

I 1975 var januar med 4,5 grader hele 0,8 grader varmere end den gamle rekord fra 1898.

Efterfølgende er der tre gange sat varmerekord i januar.

Læs også Kærestepar overfaldet og udsat for røveri i eget hjem

I 1983 blev januar 0,1 grader varmere end 1975, mens 1989 med 4,9 grader overgik den rekord med 0,3 grader.

Den seneste varmerekord fra 2007 kom efter en januar, der med 5,0 grader kun akkurat slog rekorden fra 1989.

Den normale middeltemperatur for januar er 0,0 grader.

10 varmeste januar måneder siden 1873

Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Varmen kulminerede med rekord i København

Den rekordvarme januar er et resultat af et usædvanligt langvarigt mildt vintervejr, hvor vi hele tre døgn har haft temperaturer over 10 grader.

Varmen kulminerede den 15. januar, da der blev målt 11,9 grader i København. Det var den syvende højeste temperatur målt i januar siden 1873 og den absolut højeste januartemperatur målt i København.

Også på Hammerodde på Bornholm blev der den 15. september sat ny varmerekord for januar, da temperaturen nåede 11,3 grader.

Læs også Pernille til kamp mod lastbiler: - De skal ud af byen

Usædvanligt varmt - da det var koldest

Januar har også udmærket sig ved at have en usædvanlig høj minimumtemperatur.

Månedens absolut laveste temperatur målt natten til 5. januar er på blot -4,2 grader.

Det bringer januar 2020 ind i en lun top fem over januarmåneder med den højeste minimumtemperatur.

Vi skal tilbage til 1989 for at finde en januar med en højere minimum temperatur for hele måneden.

Læs også 'Stem og bestem': Demonstranter sætter fokus på OK20

Rekorden for den højeste minimumtemperatur i januar er fra 1874. Dengang var månedens laveste temperatur -2,8 grader.

Den usædvanlige varme, selv da det var koldest, står i kontrast til den danske klimanormal for årene 1961 til 1990, hvor den normal laveste temperatur, man kan forvente i januar, er -16,2 grader.