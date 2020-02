Sjældent snefald - og mere på vej

I Aalborg var der en sjælden chance for at trykke fodspor i sneen tirsdag morgen. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Denne vinter har budt på ekstremt lidt sne, og derfor vakte det opsigt, da der mandag aften og nat dryssede hvidt ned fra himlen i Nordjylland.

Det fik flere danskere til at sende billeder til TV 2 Vejret.

Sneen var dog ikke af blivende karakter. Tirsdag eftermiddag var der fem plusgrader, og det er mere, end det tynde snedække kan klare.

Selvom det ikke er den første sne, vi har haft i februar, er det første gang, at der har været målt to centimeter på en af DMI’s målinger. Og det kommer efter en januar, der officielt var uden snedække. I januar var den eneste sne en ganske lille mængde observeret i luften.

- Vi kommer ikke udenom, at det er en helt ekstremt snefattig vinter, der kan ende med at sætte rekord, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Men der er sne på vej

Men faktisk er der allerede nu en ny portion sne på vej tirsdag aften og onsdag morgen. Og det er på vej til en meget større del af landet.

Sneen kommer med det lavtryk, der i løbet af tirsdag giver den meget kraftige blæst.

Let tøsne tirsdag ved Nationalpark Thy Foto: Frank Floutrup / Seerbillede

På bagsiden af lavtrykket strømmer koldere luft ned over især Jylland fra nord og nordøst.

- I forbindelse med den kolde luft vil nedbøren i løbet af tirsdag aften efterhånden kunne gå over i slud og tøsne, ligesom der også vil være hagl i mange af de byger, der kommer, siger Sebastian Pelt.

I nattetimerne vil vi dermed kunne få sne i Midt-, Nord- og Østjylland, og der er også en mulighed for sne over Nord- og Midtsjælland. Her er sandsynligheden for liggende sne dog en smule mindre end i det jyske.

Fire kilometer fra Hirtshals så der sådan ud fra morgenstunden. Foto: Birger Josephsen / Seerbillede

Risiko for glatte veje

- Når sneen falder, er temperaturen lige omkring frysepunktet. Det betyder, at den bliver liggende som tung, våd sne. Det er ikke noget, som kommer til at fyge rundt, forklarer Sebastian Pelt, der også understreger, at ingen danskere kommer til at stå op til ti-20 centimeter sne.

Der er risiko for isglatte veje. Det gælder ikke bare de sneramte områder, men hele landet.

- De fleste vil nok være opmærksomme der, hvor der er sne, men det er mere lumsk de steder, hvor vejen bare er våd og mørk, når frosten sætter ind, lyder det fra Sebastian Pelt.