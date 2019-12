Se listen: Sådan undgår du madspild i julemåneden

Denne artikel er tidligere udgivet på tv2.dk i december 2017.

December betyder and og flæskesteg i store mængder, gerne tilsat rødkål, brune kartofler og risalamande. Derudover varmer vi gerne op ved julefrokosten med tarteletter, torsk i slør og fiskefilet - og så topper vi hovedretten med en overflod af julegodter.

Men den velkendte menu gør også julen til en højsæson for madspild.

For selvom mange danskere de senere år har rettet fokus mod at reducere madspild, viser en ny Gallup-undersøgelse foretaget for Stop Spild af Mad, at det er de færreste, der faktisk ved, hvordan de skal skære ned på madforbruget i julemåneden.

Manglende planlægning

I undersøgelsen svarer kun 12 procent, at de er gode til at disponere julemiddagen, mens bare 14 procent mener, at de er gode til at planlægge indkøbene hertil.

Derudover er omkring hver tredje dansker, eller 35 procent, gode til at lave rester ud af julemaden - mens kun fem procent svarer, at de har inspiration til, hvordan de kan bruge julens rester.

Og det til trods for at kun en procent af undersøgelsens respondenter erklærer sig ligeglade med at mindske madspild i julen.

Danskernes indkøb af drikke- og madvarer stiger med knap 23 procent i december i forhold til en gennemsnitlig måned.

Ude af komfortzonen

Ifølge tal fra analyseinstituttet GfK stiger danskernes indkøb af drikke- og madvarer med knap 23 procent i december i forhold til en gennemsnitlig måned, mens Landbrug & Fødevarer i 2016 estimerede, at danskerne spildte mad for 1,4 miliarder kroner i december måned.

Marianne Gregersen, der er forbrugerøkonom hos Landbrug & Fødevarer, genkender tendensen, at størstedelen af danskerne har svært ved at planlægge julens indkøb.

- Til hverdag ved vi præcist, at hvis man køber en pakke med hakket oksekød, så har man til to aftener, og så laver man madplanen efter det. Og der er det nogle andre ting, man køber til juleaften. Her er man ude af sin komfortzone i forhold til planlægningen, siger Marianne Gregersen til TV 2.

Også Thomas Dyrmann Winkel, der har skrevet en ph.d. om madspild i familier, ser madspildsproblematikker, når danskerne inviterer til julefrokost. Her mener han nemlig ikke, at det er mindre madspild, familierne tænker på.

- Her er nogle ting, der vejer tungere. Blandt andet at man vil servere god mad. Det kan skygge for, hvad man gør for at reducere madspild. Fokus ligger simpelthen et andet sted, siger han.

Inspirationen mangler

I den frivillige forening Stop Spild af Mad konstaterer bestyrelsesformand og stifter, Selina Juul, på baggrund af Gallup-undersøgelsen, at der skal gøres mere for at ruste madspilds-bevidste danskere til juletiden.

Rigtig mange danskere køber meget ind, fordi meget mad er lig med meget hygge. Selina Juul, bestyrelsesformand og stifter, Stop Spild af Mad

- Rigtig mange danskere køber meget ind, fordi meget mad er lig med meget hygge. Men ud fra vores undersøgelse kan man se, at folk mangler konkret inspiration til, hvad de kan gøre for at mindske madspild i julen, siger hun til TV 2 og understreger, at det er for eksempel er for dårligt, at kun fem procent føler, de har inspiration til, hvad de kan gøre med eventuelle julerester.

Derfor har Stop Spild af Mad sammensat en række råd, som skal hjælpe danskerne til at undgå mad går til spilde i julen. Og Thomas Dyrmann Winkel er enig i, at det er vejen frem.

- Man kan godt have svært ved at forestille sig, hvad man kan bruge en halv medister til. Men her skal man gå fra at se på medister som en ret til at være en ingrediens i en ny ret. For eksempel kan det måske passe godt ind i en gryderet. Og her tror jeg godt, folk kunne mangle inspiration til, hvordan de ellers kan bruge julemaden, siger han.

Sådan mindsker du dit madspild i julen

1 - Skab plads i fryseren

Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Din indsats for at mindske madspild begynder allerede i begyndelsen af december, for her skal du fokusere på at få lavet plads til julens rester i både fryser og køleskab. Sørg derfor for at få holdt nogle gode "tøm fryser"-dage i løbet af julemåneden.



2 - Køb så maden passer

Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

Lad være med at købe mad til ni, hvis I kun er seks om julebordet.

En god tommelfingerregel er, at en voksen spiser omkring 600-700 gram per måltid inklusiv brød.



3 - Server maden gradvist

Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau Scanpix

Serverer du hele julemenuen og store portioner på én gang, risikerer du, at maden kommer til at stå ude i fem timer, så det ikke kan genbruges. Server derfor maden løbende.



4 - Server på mindre tallerkner og fade

Foto: Bax Lindhardt - Ritzau Scanpix

Er tallerknen stor, har de fleste sultne mennesker en tilbøjelighed til at fylde den op - og ofte så meget, at de ikke spiser op. Derfor er det en idé at servere julemaden på mindre fade og mindre tallerkner - så overfodrer du hverken dem eller skraldespanden.



5 - Nedfrys mindre portioner

Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Når du gemmer dine madrester, så husk at gemme dem separat - fisk for sig, grøntsager for sig og så videre. Så har du nemmere ved at bruge resterne i nye retter.

Derudover er det en god idé at planlægge resterne, allerede inden du skaber dem. Har du and til overs, kan det bruges i en sandwich, en wrap eller på en pizza, mens risalamande eller risengrød for eksempel kan bruges i søde boller og til klatkager.

Har du stadig for meget mad til overs, vil dine gæster sikkert blive glade for at få en bid med hjem i en såkaldt doggybag.



6 - Julefrokost med omtanke

Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Du behøver ikke kun tænke på at mindske madspild fra din egen julemiddag. Deltager du i julefrokoster, så tænk over, om det var en idé med portionsservering frem for buffet, og lykkes det ikke, så opfordr dine medgæster til at øse mindre på tallerknen og gå flere gange i stedet.



7 - Lav en "julemadsdagbog"

Foto: Niels Ahlmann Olesen - Ritzau Scanpix

Skriver du dine erfaringer fra juleindkøb og forberedelserne ned, så du ved, hvad der har fungeret, og hvad, der ikke har fungeret. Noter fra dine juledage kan hjælpe dig næste år.

Kilde: Stop Spild af Mads råd til at undgå julens madspild og interview med Selina Juul.