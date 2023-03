Russere i Danmark: - Det er blevet mere ubehageligt

Er det blevet sværere at være russer i Danmark, når ens hjemland er under tiltagende kritik, og spændingerne mellem Rusland og Vesten vokser som følge af krigen i Ukraine? Søndag skabte en sag om en konflikt mellem en dansk-russisk lærer og en gruppe ukrainske elever overskrifter, da en lærer på Nordvestskolen i Helsingør følte sig chikaneret af en gruppe ukrainske elever i en modtageklasse på baggrund af sit russiske ophav. På den anden side står eleverne og deres mødre, der mener, at læreren har udsat eleverne for russisk propaganda. Det kunne Berlingske skrive søndag.

Men hvordan ser det ud for andre herboende russere, godt et år efter at Rusland indledte invasionen af Ukraine? TV 2 har talt med tre herboende russere om deres oplevelse af at have russisk herkomst.

Nelli Kraevskaia Hansen har været i Danmark i ni år. Foto: TV 2

Nelli Kraevskaia Hansen, 48 år, tolk Det plejede ikke at være så slemt. Men nu er der meget negativitet omkring det at være fra Rusland. Sådan lyder det fra 48-årige Nelli Kraevskaia Hansen. Hun er fra Vladikavkaz i det sydlige Rusland, men bor i dag i Horsens, hvor hun tidligere har undervist i dansk og læst til sygeplejerske. I dag arbejder hun som tolk. Hun har boet i Danmark siden december 2013. I dag synes hun, det er svært at fortælle folk, at hun er fra Rusland. - Før krigen udbrød, blev folk mest overraskede over, at man var fra Rusland. Men der har aldrig været så meget negativitet som efter krigen. Det er blevet mere besværligt. Jeg er meget ked af det, siger hun om at fortælle folk, at hun er fra Rusland. Hun fortæller, at hun har fået hadbeskeder på sms og Messenger, fordi hun har fortalt om at være russer i en række danske medier, blandt andet TV2 ØSTJYLLAND. - Folk skriver, at jeg skal forlade landet, at mit hus skal brændes ned, at jeg er intet. Det er svært at leve med, siger hun. Hun føler, at det til tider er en "stor belastning" at være russer i Danmark i dag. Hun har mestendels haft dårlige oplevelser med herboende ukrainere, fortæller hun, mens hendes datter på 14 har oplevet mobning i folkeskolen på grund af sit russiske ophav, lyder det.

39-årige Kristina Ksenia Frederiksen har til august boet i Danmark i 15 år. Foto: TV 2

Kristina Ksenia Frederiksen, 39 år, faglig teamkoordinator 39-årige Kristina Ksenia Frederiksen har til august boet i Danmark i 15 år. Hun kom hertil, fordi hendes mor fik job i Danmark som læge. I dag er hun dansk gift og har to børn. Hun fortæller til TV 2, at hun er holdt op med at tale russisk til sine børn, når hun går på gaden, fordi hun gerne vil undgå ubehagelige situationer. - Jeg vil ikke opleve, at de bliver spyttet efter, eller at de bliver kaldt nogle grimme ting. Krigen er ikke deres skyld. De er uskyldige, siger Kristina Ksenia Frederiksen. Hun fortæller, at hendes børn ikke har oplevet diskrimination, men at hun selv har haft ubehagelige oplevelser og har skullet retfærdiggøre over for andre, at hun er fra Rusland. Samtidig har hun modtaget grimme beskeder på sociale medier. - Der er nogle, der har skrevet, at jeg er nazist eller putinist, eller at jeg skal tage hjem, hvor jeg kommer fra. Men min mand er her, mine børn er her. Det er her, jeg kommer fra, siger Kristina Ksenia Frederiksen. Hun vil gerne komme ud med det budskab, at "herboende russere ikke understøtter krigen", og at de "vil gøre alt for at hjælpe dem, der har brug for hjælp".

Russike Maria Martynova har boet i Danmark i 11 år. Hun arbejder som konditor og er selvstændig chocolatier. Foto: Privatfoto