Omstridt omskærings-læge bliver igen slæbt i retten

I november fik Said El-Batran medhold ved Retten i Odense, da Styrelsen for Patientsikkerhed ønskede at fratage ham retten til at omskære.

Nu har styrelsen besluttet at anke den beslutning til landsretten. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Styrelsen har argumenteret for, at lægen er til fare for patienters sikkerhed, og ifølge styrelsen er det en decideret fejl, at han igen har kunnet omskære børn efter et midlertidig forbud.

En fejl kommer sjældent alene

Fejlen opstod, ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, da et toårigt forbud, han havde fået i 2016, stod til at udløbe.

Styrelsen ønskede at køre en sag for at gøre forbuddet permanent, men en misforståelse i styrelsen betød, at en medarbejder i stedet orienterede omskæringslægen om, at hans forbud var udløbet. Og så fangede bordet ifølge en lektor fra Syddansk Universitet.

Men det var ikke den eneste bommert, styrelsen begik i sagen.

Faktisk valgte Retten i Odense slet ikke at tage stilling til Said El-Batrans lægefaglige egenskaber, fordi retten mente, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke havde styr på procedurerne for, hvordan man fratager læger retten til at praktisere, ved ikke at give ham tid nok til at svare på kritikken fra styrelsen.

Dermed var forberedelsen af retssagen ikke tilstrækkelig.

Har ændret sig

Said El-Batran har foretaget rituelle omskæringer af drengebørn i Danmark siden 2001, og det har ført til en række klagesager, indberetninger og kritik fra myndighederne.

Blandt andet har han fået kritik for, at der ikke var "forsvarlig adgang" til håndvask og rindende vand på hans klinik.

Han har også tidligere været sat under skærpet tilsyn og måtte i 2011 stoppe som overlæge på Aabenraa Sygehus, efter gentagende gange at have fået kritik af patientombuddet. Siden blev han også indberettet af kommuner og læger i Esbjerg, Viborg og Kerteminde for mangelfulde behandlinger.

Overfor TV 2 har omskæringslægen dog fortalt, at han har rettet op på hygiejneforholdene og nu lever op til reglerne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har kaldt det problematisk, at El-Batran har fortsat sit virke, da det er ”fundamentalt, at vi skal have tillid til vores sundhedsfaglige personer”. Tirsdag skal han i samråd, hvor han skal orientere Sundhedsudvalget om sagen.