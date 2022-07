Nyt stort studie er "beroligende" nyt for Danmark

- For os har det handlet om at beskrive så meget om BA.5, som vi kan på nuværende tidspunkt, siger Palle Valentiner-Branth, der er afdelingschef for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse hos SSI og medforfatter på studiet, til TV 2.

Der er tale om et stærkt studie og solide data, mener Søren Riis Paludan, som er professor i immunologi på Aarhus Universitet.

- Det er et kæmpe talmateriale og enormt grundigt. Og så er det et studie, hvis resultater giver ro i maven, siger han til TV 2.

94 procent reduceret risiko for smitte

Studiets første del, som kortlægger beskyttelsesgraden opnået ved tidligere at have testet positiv for en Omikron-variant, er baseret på data fra næsten 170.000 danskere over 18 år, som er blevet pcr-testet i perioden fra 10. april til 20. juni. Alle var vaccineret tre gange med enten Modernas eller Pfizers vaccine, og af dem testede knap 5.000 positive for BA.5.