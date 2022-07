Tidligere drabschef: - Betonklodser kan tyde på terror

- De kan dog også være blevet sat op, fordi man nu er blevet bevidst om, at det er et potentielt sted for den slags hændelser.



Det er anklagemyndigheden, der beder om dobbeltlukkede døre for at holde kortene tæt til kroppen.

- Normalt ved et retsmøde kan medierne se den sigtede sidde i retten og høre sigtelsen. Men når dørene er dobbeltlukkede, er der ingen anden information at hente end tidspunktet for hændelsen, forklarer Jens Møller.