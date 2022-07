Inflationen får danskerne til at holde igen - her sparer vi mest

Inflationen i Danmark nåede i juni sit højeste niveau siden 1983, og netop i krisetider er det normalt, at man først skærer ned på de ting, der bedst kan undværes.

Selvom prisstigningerne er de samme for alle, bliver danskerne ramt forskelligt, fortæller Louise Aggerstrøm:

- Der er ingen tvivl om, at de, der virkelig mærker det her, og hvor det gør ondt, er dem, der ikke har den her ekstra luft i økonomien. Dem, hvor der ikke er nogle luksusvarer, man kan skære ned på.

Skærer også lidt på ferier

Et mindre antal af de adspurgte danskere – 12 procent – svarer, at de stigende priser har fået dem til at droppe rejser til udlandet denne sommer. Men helt uden planer er danskerne tilsyneladende ikke.

- Vi kan se, at folk stadig har godt mod på at gå ud og gå på restaurant, de har også godt mod på at tage på ferie, siger Louise Aggerstrøm og peger på coronakrisen som en faktor.

- Vi har et stort opsparet behov for at gå ud og lave nogle af de ting, som vi ikke har kunnet de sidste to-tre år, siger hun.